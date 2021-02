De Laurentiis: "Non sto mettendo alla porta Giuntoli, né altri. Anche se qualcuno lo desidera"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul suo profilo twitter ha voluto smentire in maniera netta e decisa una rottura col direttore sportivo Cristiano Giuntoli. "Non sto mettendo alla porta il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e la cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po' tutti quanti", ha scritto. Ecco i suoi tweet.

Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli (continua)

