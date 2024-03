De Ligt: "Al Bayern è quasi obbligatorio arrivare ai quarti. Futuro? Mi vedo ancora qui"

Matthijs de Ligt, difensore del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della sfida valida per l'ottavo di finale di ritorno di Champions League contro la Lazio: "Per noi e per loro è una partita molto importante. Stiamo vivendo un periodo un po' difficile visto che siamo a 10 punti dal Bayer Leverkusen in campionato, quindi per noi è una gara molto importante. Il Bayern Monaco è una delle squadre più forti al mondo, è obbligatorio quasi arrivare ai quarti. Ripeto, è una partita molto importante, ci ridarebbe energia vincere".

Tuchel non sarà più l'allenatore del Bayern anno prossimo. Questo vi responsabilizza di più?

"Sì ovviamente perché siamo giocatori del Bayern Monaco. Lavoriamo per diventare migliori tutti i giorni e giocare meglio. Quando sei secondo in classifica per un calciatore del Bayern Monaco non è una cosa buona, stiamo lavorando per vincere la partita. Speriamo di riuscirci domani".

Ha uno spirito di rivalsa, visto che anche il suo futuro è in discussione?

"Per me è molto importante, sono stato mezza stagione infortunato ed è stato molto difficile. Quando sei un giocatore, vuoi sempre scendere in campo. Ora mi sento molto bene, sono in forma e ho confidenza con il campo. Spero di aiutare nel miglior modo possibile la squadra".

Si vede al Bayern anche nelle prossime stagioni?

"Sì, sì. Ovviamente. Ho ancora 3 anni di contratto dopo questa estate, sono molto felice qua, speriamo domani sia una bella partita".