De Ligt come Muntari? Gol fantasma dell'olandese contro la Turchia

Nel corso di Turchia-Olanda, sul risultato di 2-0 per i padroni di casa, Matthijs de Ligt è protagonista di un gol fantasma: il difensore olandese su colpo di testa trova prima il palo, poi la respinta di un difensore turco con la palla che sembrava aver varcato la linea di porta. Non per l'arbitro Michael Oliver, famoso in Italia per la contestata direzione in Real Madrid-Juventus nel 2018. Ricordiamo che nelle qualificazioni Mondiali non vi sono né il VAR né la Goal Line Technology.