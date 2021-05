De Ligt vince il premio Gentleman '20/'21: "Rispetto sempre. Tifosi? Spero tornino, c'è più gioia"

vedi letture

Durante la cerimonia di premiazione per il Premio Gentleman, il difensore della Juventus Matthijs De Ligt è stato protagonista addirittura di due successi. Il primo è il Premio Gentleman per la Juventus: "Sono felice, ringrazio tutti i giornalisti che mi hanno votato. L'assenza del pubblico? Meglio giocare con i tifosi, c'è più passione, più gioia nel gioco. Per me però non è difficile farlo anche senza, a me piace giocare...".

L'olandese ha poi vinto il premio Calciatore Gentleman di Serie A 2020/2021, riconoscimento assegnato seguendo i voti del sondaggio di Sportmediaset: "Sono contento di aver vinto questo premio, grazie a tutti coloro che mi hanno votato. Sono felice che i tifosi pensino che sono un gentleman in campo e fuori, io cerco di avere sempre rispetto per arbitri, avversari e compagni".