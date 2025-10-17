TMW Radio De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il direttore Paolo De Paola.

Como-Juve sfida delicata per i bianconeri:

"Tanti rumors intorno alla Juve ci sono. C'è questo riassetto societario che psinge la Juve in un limbo che me la fa accostare a quella di Cobolli e Blanc. Ferrero resta, anche se non entusiasta. Esce clamorosamente Chiellini, che se lo mandi in FIGC forse non lo vuoi troppo in casa. Credo si stia facendo spazio a una figura importante, qualcuno di campo che possa dare sostegno a un Tudor abbastanza sballottato. Non ha fatto scelte coraggiose e non ha dato ancora un'identità alla Juve, cosa che manca da 5 anni ormai. Era la prima cosa che doveva fare, invece...allora perché mandare via Motta se è così? Si continua su questa falsariga".

Cosa aggiunge?

"Non vedo ancora una governance all'interno dello spogliatoio e della società. E' la società che deve trasmettere certi valori, non c'è una catena di comando precisa. Mi sembra un Tudor isolato, lasciato in balìa di se stesso. Anche per me deve avere coraggio, ma è lasciato dalla società da solo e per questo è così. La società deve essere coesa col tecnico, non deve attenderla al varco. E' una Juve che non è la Juve ora".

Fiorentina, Pioli rischia già col Milan?

"E' quello che rischia più di tutti in Serie A".

Napoli contro il Torino. Quali i rischi?

"Conte allontana le difficoltà, inserendola in un ciclo di sette partite. Ho la sensazione che Conte abbia stabilito questo periodo più lungo, perché vuole vedere come va la squadra. E' come dire che non da nessuna responsabilità ai giocatori e vuole vedere come lo supereranno. Li tiene tutti sulla corda".

Roma-Inter partita verità?

"Partita complessa, la Roma però sta andando oltre la realtà. Ritrovarsi in questa posizione è al di sopra di ogni aspettativa. Vedo un Mancini in grande difficoltà in Nazionale ma perfetto nella Roma, perché il gioco giallorosso fa soffrire meno la difesa. Ecco spiegato il motivo. Sulla carta non c'è partita tra Roma e Inter, però potrebbe farcela con le armi gasperiniane".