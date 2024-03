De Rossi ha reso la Roma bellissima e vincente: poker a Monza e -1 dal quarto posto

vedi letture

Bellissima. E ancora vincente. La Roma è implacabile e vince anche a Monza, per la terza volta consecutiva in trasferta, per la sesta volta in sette partite di Serie A dall'avvento di Daniele De Rossi. E i meriti sono tutti suoi. Altra grande prestazione allo U-Power Stadium, con un risultato mai in discussione dal momento del vantaggio: Pellegrini e Lukaku nel primo tempo, Lukaku e Paredes (su rigore) nella ripresa; Carboni accorcia nel finale. E i giallorossi volano a -1 dal quarto posto: la Champions è traguardo alla portata, altroché.

Avvio spettacolo: palo Monza e gol Roma in fuorigioco

Palladino contro De Rossi, due degli allenatori emergenti più interessanti del campionato italiano, fanno un calcio propositivo, si sa. E infatti l'avvio di Monza-Roma è spettacolare. I giallorossi si rendono pericolosi con Cristante, Pellegrini e Lukaku, ma la palla-gol più importante è dei brianzoli col palo di Djuric. Al 18' la Roma passa proprio con Cristante, ma doppo una lunga revisione al VAR la rete viene annullato per un fuorigioco di Dybala.

Tutto in quattro minuti

Poi succede tutto in quattro minuti. Prima due infortuni, tra il 22' e il 26', uno per parte: Palladino perde Gagliardini, De Rossi è costretto a sostituire Kristensen. E avviene in quattro minuti soprattutto l'uno-due della Roma: al 38' Pellegrini, con una magia nello stretto, trova la rete del vantaggio e al 42' Lukaku raddoppia, con dribbling e assist vincenti di Dybala. La Roma ha ritrovato anche la LuPa. Nel finale è assolo dei capitolini, ancora vicini al gol con l'ex Inter. All'intervallo si va sullo 0-2.

Dybala, un'altra perla

Il copione della ripresa è lo stesso del primo tempo. Il Monza comincia bene, va vicino al gol, ma non lo trova. Più prolifico invece l'attacco della Roma, perché consta di campioni, uno su tutti: Paulo Dybala. La Joya, dopo la tripletta al Torino, realizza un altro gol, un'altra perla, su calcio di punizione: traiettoria imprendibile per Di Gregorio e al 63' i giallorossi calano il tris. De Rossi cambia anche assetto, passa alla difesa a tre, ma non cambia nulla perché i capitolini continuano a fare la partita.

Gioia per Paredes

Nel finale c'è tempo per altri due gol. Prima Paredes, con un calcio di rigore perfetto. Poi Carboni, alla prima gioia in Serie A, con una rete buona solo le statistiche. Allo U-Power Stadium finisce 4-1 e ora De Rossi vede la Champions League da molto vicino, portandosi a -1 dal quarto posto occupato dal Bologna.