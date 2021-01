De Siervo: "Dal Pino ha messo tutti di fronte alle proprie responsabilità, spero accetti"

vedi letture

A margine della conferma che ha fatto seguito alla sua rielezione come AD di Lega Serie A, nonché a quella di Dal Pino come presidente, Luigi De Siervo commenta così la possibilità che il numero non accetti: "Vorrei dire che la forzatura fatta è stata necessaria: qualcuno aveva frainteso di poter negoziare col management attuale qualche posizione. Ha messo tutti di fronte alle proprie responsabilità e coi piedi per terra, sul come la gestione che stiamo portando avanti negli ultimi mesi non avesse altro possibile punto di uscita delle scelte fatte e di chi le ha portate avanti".

Domanda per De Siervo: quanto la spaventa lo scenario che il presidente possa mollare?

"Forse dire spaventare è sbagliato, mi auguro che Paolo possa trovare le motivazioni. Il punto centrale è che sarebbe un punto di arresto significativo per la Serie A perdere il proprio presidente, appena rieletto, in un momento tanto delicato. Stiamo affrontando un periodo di scelte rilevanti e che condizioneranno l'attività di Lega Serie A per i prossimi decenni: tutto è molto esasperato, ma fa parte della situazione".

Leggi tutta la conferenza di Dal Pino!