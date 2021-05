De Zerbi: "Acquistare giocatori dal Sassuolo? Può essere ma conta la filosofia"

vedi letture

Nel corso della prima intervista rilasciata da tecnico dello Shakhtar Donetsk ai canali ufficiali del club, Roberto De Zerbi ha parlato anche della possibilità di acquistare giocatori già allenati al Sassuolo. "Può essere. Vedremo. Dobbiamo guardare a quali posizioni abbiamo bisogno dei giocatori. Non dovrei portare un giocatore con me solo perché ho lavorato con lui. Per me, la cosa più importante è che si adattino alla filosofia del mio gioco e a quella dello Shakhtar, allora perché no?"