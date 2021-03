De Zerbi assicura: "Hai più pressioni al Foggia in Serie C che al Sassuolo in A"

vedi letture

Intervenuto sulla ‘Bobo TV’ sul canale Twitch di Christian Vieri, l’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato del tipo di pressioni che si vivono sulla panchina neroverde paragonandole con quelle vissute ai tempi del Foggia: “Io a 34 anni ho allenato il Foggia e in C non puoi passeggiare. Hai più pressioni a Foggia in C che a Sassuolo in A tra stampa e tifosi. Se fai questo lavoro devi sentirti pronto. Poi devi fare la conta con il materiale che hai a disposizione e le condizioni in cui ti mettono. Quando ho iniziato pensavo che l'esperienza non fosse determinante. Alleno da 8 anni, ho quasi 250 panchine nei professionisti e ho 41 anni e l'esperienza ti dà vedere prima quello che succede poi ed è tanto però perdi qualcosa, qualcosa devi lasciare per strada. Io ero più vulcanico prima, un po' sono legato a quel De Zerbi prima maniera, adesso non conto fino a 10 ma fino a 6-7. Prima ero più spontaneo, più diretto, e quella spontaneità arriva in maniera forte, diretta ai giocatori”, ha concluso.

Qui l'intervento completo.