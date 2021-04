De Zerbi sull'andata col Benevento: "Vinto non meritatamente, ma senza neanche rubare nulla"

Intervenuto a Sassuolo Channel alla vigilia di Benevento-Sassuolo, il tecnico neroverde Roberto De Zerbi è tornato anche sulla vittoria dell'andata da parte della sua squadra contro i giallorossi: "Abbiamo vinto non meritatamente perché il Benevento avrebbe meritato qualcosa in più nel secondo tempo, ma non abbiamo neanche rubato niente. In inferiorità numerica ci siamo difesi con tanti uomini come fanno tante squadre contro di noi, anche in undici contro undici. Difendersi non è una vergogna, bisogna farlo bene e con attenzione, ma il nostro DNA è diverso da quello del secondo tempo dell'andata perché nel primo tempo avevamo fatto bene ed eravamo stati impensieriti solo su calci piazzati", le sue dichiarazioni.