Del Piero: "Juve senza creatività, né passo. Occorre fare una riflessione interna"

Alessandro Del Piero ha commentato ai microfoni di SkySport ha commentato la sconfitta della Juventus all'Allianz Stadium contro il Benfica: "Non è un momento facile per la Juventus. Si tratta di un momento in cui serve fare mente locale internamente, sui problemi reali che ci sono. Sia quelli che possono essere risolti a breve termine e quelli che invece sono a lungo termine. Senza dimenticare gli infortunati che farebbero vedere una Juventus diversa. Al 14 settembre, però, non credo vada bene neanche tirare giù la mazzata sulla squadra. La Juve ha problemi reali nel creare occasioni e nel tenere il passo, soprattutto in Europa. Il Benfica è uscito piano piano, mantenendo un assetto e una compattezza incredibile. Cattivi e bravi a palleggiare. Sanno sempre quello cosa fare. La Juve può fare molto molto di più anche con questi problemi. Il rigore? Non penso che quel pestone valga un penalty. Detto questo il Benfica ha comunque meritato di vincere".