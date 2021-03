"Devo molto a Luis Enrique, se fosse rimasto a Roma...". Rivedi Ricci in conferenza stampa

vedi letture

Prima convocazione in azzurro e prime parole da giocatore della Nazionale per Matteo Ricci, protagonista in conferenza stampa al martedì dopo il giro di tamponi svolto dal gruppo squadra in vista della partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 contro Irlanda del Nord, in programma giovedì 25 marzo: "Luis Enrique mi fece fare due panchine da giovanissimo in A - ha detto il centrocampista dello Spezia -, aveva una grande mentalità, mi diceva di non fare tanta palestra. Se fosse rimasto forse avrei avuto una grande possibilità alla Roma".

Rivedi il video con le parole di Ricci!