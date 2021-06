Di Francesco: "A Cagliari ho sbagliato, alla Samp scelta frettolosa: subito in disaccordo"

vedi letture

Eusebio Di Francesco ha parlato anche dei suoi errori nella conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico dell'Hellas Verona: "Chi non fa non sbaglia, da questo punto di vista. Alla Sampdoria io mi sono dimesso, già dopo due o tre partite c'era qualcosa che si era rotto all'interno. E ho lasciato due anni di contratto. Questo fa capire che è stata una scelta inizialmente non corretta e frettolosa. A Cagliari non è andata bene, ho commesso degli errori che cercherò di non ripetere".