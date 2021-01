Di Francesco non è in discussione: resta alla guida del Cagliari. Nessun confronto con Giulini

Eusebio Di Francesco resta alla guida del Cagliari. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport il tecnico dei sardi, nonostante il quarto ko consecutivo, non è in discussione. Dovrà essere lui a curare un Cagliari malato che al Franchi ha incassato la sconfitta, complice l'ennesima disattenzione della difesa.

Nessun confronto con Giulini - La sua posizione non è in discussione ma fino a ieri sera non c’era stato un confronto diretto con il presidente Tommaso Giulini che non può certo essere soddisfatto di una squadra che è riuscita a racimolare appena 14 punti. "Se ho parlato con il presidente? In questo momento è meglio che non parli con nessuno", ha detto Di Francesco al termine della gara.