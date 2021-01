Di Francesco su Nainggolan: "Lo avrei voluto a inizio anno. Col Benevento può essere titolare"

In conferenza stampa, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato anche dell'arrivo di Radja Nainggolan e della sua condizione fisica in vista della gara contro il Benevento: "E' un centrocampista e deve ragionare così quando attacca e difende, anche se ora non ha una condizione fisica tale da avere 90 minuti sulle gambe. Potrebbe essere titolare o entrare a gara in corso, vedremo. Radja è un combattivo, è un giocatore che volevo da inizio campionato ma son contento che sia arrivato adesso, spero che porti la sua esperienza e personalità all'interno dello spogliatoio".

