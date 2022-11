Di Lorenzo capitano del Napoli: "Non ero quello con più presenze, scelta di Spalletti"

vedi letture

Il difensore del Napoli e della Nazionale italiana, Giovanni Di Lorenzo, nella sua conferenza stampa di oggi a Coverciano, ha parlato anche della questione anzianità nell'essere nominato capitano degli azzurri: "No, non ero quello con più presenze. E' stata una scelta di Spalletti col gruppo, per me è davvero un orgoglio indossare una fascia di capitano così importante. Ogni giorno sto dando tutto me stesso per dimostrarmi all'altezza di questo ruolo".

Hai pensato che potresti diventare il capitano del terzo Scudetto?

"Sarebbe davvero un sogno vincere lo Scudetto a Napoli e vincerlo da capitano come Maradona. Però, come detto prima, la stagione è ancora lunga. Abbiamo fatto un percorso importante, ma ci sono ancora tantissime gare da giocare. Abbiamo un vantaggio importante, ma con tante gare davanti è ancora lunga".