Di padre in figlio: Buffon vince la Coppa Italia con un altro Chiesa. Federico 22 anni dopo Enrico

Di padre in figlio: col successo vinto quest’oggi, Gianluigi Buffon ha vinto la sua prima Coppa Italia in squadra con Federico Chiesa. Non la prima con un Chiesa: prima di questo trofeo alla Juventus, infatti, il portiere aveva vinto la competizione nazionale nel 1999 con il Parma. In squadra con lui, un altro Chiesa: Enrico.