Diao trova il gol del raddoppio: 2-0 del Como sul Genoa al "Ferraris"
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Il Como trova il raddoppio al "Ferraris". La squadra di Cesc Fabregas si porta sul 2-0 sul campo del Genoa con Caqueret che allunga un traversone di Baturina e trova Assane Diao che supera Leali, entrato nella seconda frazione di gara al posto di Bijlow.
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