Dibattito aperto in Portogallo: la Nazionale gioca meglio senza Cristiano Ronaldo?

In Portogallo c'è una crescente scuola di pensiero che riguarda la squadra Nazionale e il suo miglior giocatore, ovvero Cristiano Ronaldo. Sempre più critica, pensa che la squadra si esprima meglio senza il campione della Juventus in campo, perché accentratore del gioco, con i compagni costretti quasi inconsciamente a cercare sempre lui quando è in campo. Questa idea è nata vedendo le partite in cui CR7 è rimasto fuori per propria scelta o per recuperare da qualche acciacco, quando il Portogallo ha vinto e convinto vincendo per esempio anche contro la Croazia per 4-1. "Ci sono più calciatori di livello internazionale rispetto alla squadra che ha vinto l'Europeo nel 2016 - afferma Tomas da Cunha di Eleven Sports - Senza Ronaldo la squadra gioca più rilassata e i pezzi si incastrano in modo naturale". Rui Malheiro di RTP aggiunge: "Qualsiasi squadra affronti il Portogallo, sa che la maggior parte dei palloni offensivi saranno indirizzati verso Ronaldo. La squadra è più prevedibile di quando non è in campo". Secondo Sergio Pires di Mais Futebol il problema sarà un altro: "Sarà un problema politico il momento in cui dovrà lasciare la Nazionale. Ci vorrà una strategia comune per arrivare a quel momento. Anche se per ora è presto per capire quando avverrà, dipenderà dal prossimo Europeo e dal Mondiale". A riportarlo è la BBC.