Dimarco non si ferma più: secondo (gran) gol consecutivo. Hellas-Crotone 2-0

Raddoppia l'Hellas Verona al Bentegodi, con la seconda firma in campionato, peraltro consecutiva, per Federico Dimarco. Un altro grande gol per il terzino scuola Inter, che riceve palla da Zaccagni in area di rigore e fredda Cordaz con un'esecuzione sontuosa, per pensiero calcistico, con un esterno dolce che si insacca all'angolino. Si mette male per il Crotone.