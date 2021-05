Dimarco verso il riscatto, Salcedo lontano, dubbio Colley e Ilic. Il punto sui prestiti dell'Hellas

In casa Hellas, per quanto riguarda i prestiti, ci saranno da verificare le situazioni per cui ci sono dei diritti da esercitare. L’intenzione - sottolinea il Corriere di Verona - è di pagare i 6.5 milioni di euro fissati per Federico Dimarco, mentre si parla sempre con il Manchester City per Ivan Ilic. Lontana, al contrario, la conferma per Eddie Salcedo (legato all’Inter), incerta quella di Ebrima Colley, che farebbe ritorno all’Atalanta