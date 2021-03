Dimissioni Prandelli, l'ex viola Ujfalusi: "Mister, ti sono vicino in questo momento delicato"

Arrivano anche le parole di Tomas Ujfalusi, ex capitano della Fiorentina, attraverso il suo account Instagram, dopo le dimissioni di Cesare Prandelli, suo allenatore durante l'avventura in viola durata dal 2005 al 2008: "Mister, ti sono vicino in questo momento delicato della tua carriera e della tua vita, chi come me ti conosce sa i valori umani che possiedi e che sempre ti distingueranno anche nel mondo del calcio".