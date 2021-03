Diogo Dalot chiede all'arbitro il rosso per McTominay. I tifosi dello United non gradiscono

A Manchester sta facendo molto discutere il comportamento sul campo, ieri sera, di Diogo Dalot. Terzino di proprietà del Manchester United ma in prestito al Milan, il portoghese ieri ha giocato titolare contro la sua ex squadra e durante il match, valutato positivamente dai tifosi Red Devils, si è visto discutere con l’arbitro per chiedere l’espulsione di Scott McTominay. Un cartellino rosso che probabilmente poteva pure starci, ma i tifosi dello United sono rimasti negativamente colpiti dall’insistenza con cui Dalot si è rivolto all’arbitro Vincic per chiedere la massima sanzione verso il centrocampista.

Dalot asking to send Mctominay off👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽 — NJ🏾 (@nojokecf) March 11, 2021

Was Dalot just trying to have Mctominay sent off 😂 — Jim (@jimmermordy) March 11, 2021