Dionisi-Sassuolo, appuntamento lunedì. La Sampdoria martedì incontrerà D'Aversa

Dovrebbe chiudersi nella prossima settimana il lungo domino di panchine che ha interessato buona parte della Serie A. È infatti fissato per lunedì l'incontro tra Alessio Dionisi e l'Empoli, nel quale il tecnico si libererà per poi firmare con il Sassuolo. Preso atto, non senza una certa rabbia, della scelta del mister ex Venezia, la Sampdoria sembra aver dirottato le proprie attenzioni su Roberto D'Aversa reduce dalla retrocessione con il Parma. Martedì è infatti previsto l'incontro decisivo tra i blucerchiati e il tecnico di Stoccarda, rivela Sky.