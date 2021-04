Diritti Serie A a DAZN, Sky: "Ancora in corsa per 3 gare". Poi fa il punto su possibili disdette

Attraverso una lettera inviata ai suoi utenti, Sky ha voluto mettere a conoscenza di chi ha l'abbonamento con l'emittente satellitare la direzione in cui sta andando l'azienda: "La vendita dei diritti della Serie A dalla stagione ‪2021-2022‬ alla stagione ‪2023-2024‬ è ancora in corso e una parte dei diritti relativi a 3 partite per ciascuna giornata non è ancora stata assegnata, così come altri tornei calcistici dei prossimi anni importanti per i tifosi di calcio. Siamo al lavoro per arricchire la programmazione calcistica su Sky; nel frattempo goditi questa entusiasmante stagione di sport sui nostri canali".

In un altro passaggio, 'Sky' poi ricorda l'offerta già presente per la prossima stagione: "Nella prossima stagione continueremo a farti vivere lo sport come sappiamo fare. Con la copertura dei massimi eventi e la varietà che ci ha sempre contraddistinto. 121 partite su 137 di UEFA Champions League e tutte le partite di UEFA Europa League e la nuova UEFA Europa Conference League Tutti i Gran Premi di Formula 1, tutta la MotoGP fino alla fine della stagione 2021. Il tennis con gli ATP Masters 1000, le ATP Finals e Wimbledon e i giganti dell’NBA".

Infine, una notizia che può interessare chi invece vorrà disdire l'abbonamento: "Stiamo facendo il massimo per offrirti più calcio e comunque una programmazione ed un racconto appassionato e ricco di emozioni e stiamo lavorando sulla nostra offerta commerciale del pacchetto Sky Calcio; se volessi comunque lasciarci, potrai farlo senza costi, anche se hai promozioni attive, successivamente alla fine della stagione in corso, con le modalità e i tempi che avremo cura di comunicarti".