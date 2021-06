Diritti tv, Dazn non ha chiesto gli orari da 'calcio spezzatino'. Difficile un aumento dell'offerta

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la speranza di guadagnare di più dai diritti tv da parte dei club che ieri hanno costretto l'assemblea della Lega Calcio a cancellare la prima votazione che aveva dato l'ok al calcio spezzatino, non è del tutto fondata. Infatti la web tv inglese, che non ha commentato ufficialmente la questione, ha fatto notare che la questione non nasce da una richiesta da parte di DAZN e che l'offerta per i diritti della prossima stagione è già stata accettata. Non è da escludere che si possa trovare una soluzione intermedia, con 4 slot al sabato e alla domenica due gare in contemporanea alle 15.