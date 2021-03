Diritti TV: la Serie A su DAZN, la Champions su Sky. Quanti abbonamenti serviranno?

Dal 2021 al 2024, tutte le partite di Serie A saranno visibili su DAZN. L’emittente britannica si è aggiudicata oggi i pacchetti 1 e 3 del bando per il prossimo triennio: trasmetterà così sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva internet. Queste ultime saranno quindi visibili anche su un’altra piattaforma, digitale o satellitare: si tratta del pacchetto 2, per il quale resta in piedi l’offerta di Sky da 70 milioni di euro (scade lunedì 29, altrimenti servirà nuovo bando ad hoc). È una rivoluzione epocale per il nostro calcio, che per la prima volta andrà in onda principalmente su una piattaforma OTT. Ci sarà chiaramente da capire se, una volta aggiudicati i diritti, le emittenti stringeranno nuovi accordi tra loro (come avvenuto nelle ultime due stagioni), ma a oggi le domande dei tifosi sono due: quanto dovrò spendere per seguire il calcio nei prossimi tre anni? E quanti abbonamenti dovrò avere? Alla prima domanda, in questo momento, è impossibile dare una vera risposta: è prevedibile, per esempio, che DAZN alzi il prezzo rispetto a quello attuale, ma servirà del tempo. Sul numero degli abbonamenti, invece, qualche risposta in più si può già formulare.

Dove si potrà vedere il grande calcio? La Serie A, come detto, andrà in onda su DAZN nella sua interezza. Tre partite andranno su un’altra emittente: ipoteticamente Sky, ma se non dovesse chiudere entro lunedì potrebbero farsi avanti Mediaset e forse anche la RAI. Per la Champions League saranno necessari almeno due abbonamenti: 121 partite a stagione andranno infatti in esclusiva su SKY, mentre le restanti 16 su Amazon. Mediaset trasmetterà sui propri canali digitali 17 partite in chiaro (il martedì sera più la finale) e altre 104 in streaming. Sky manderà in onda inoltre tutta l’Europa League e tutta la Conference League (la terza coppa europea al via dalla prossima stagione): per quanto riguarda l’EL, però, è da registrare l’interessamento di DAZN, che potrebbe acquisire i diritti per la trasmissione in streaming, piazzando a quel punto un altro discreto colpo alla concorrenza.