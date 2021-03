Disastro Tottenham, l'Evening Standard: "Si sollevano interrogativi sul futuro di Mourinho"

Il Tottenham e il disastro europeo, con l'eliminazione europea per mano della Dinamo Zagabria, è nel mirino della critica. Non solo: l'Evening Standard mette sul banco degli imputati José Mourinho. "Dopo questa imbarazzante sconfitta, la stagione è appesa a un filo. Questo risultato solleverà importanti interrogativi sulla posizione del tecnico. Adesso serve un improbabile piazzamento tra le prime quattro o una vittoria contro il Manchester City in finale di EFL Cup per svoltare la stagione in un mezzo successo".