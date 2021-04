Distrazioni dai giornali? Juric: "Non ne voglio sapere niente. Ci vuole rispetto"

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa - prima del Cagliari - parlando dell'interferenza dei giornali sul lavoro giornaliero. "A me no, non voglio sapere niente. Sono concentrato al cento percento, non dormo la notte perché voglio lavorare bene. So come sono cresciuti questi ragazzi, come hanno cambiato il loro modo di vedere il calcio. Abbiamo fatto danni su ragazzi giovani, a inizio campionato, parlando troppo presto di certe cose. Anche i procuratori dovrebbero essere più lucidi. Ma ad alcuni ragazzi non importa niente. Alcuni, però, iniziano a vivere male questa situazione. Io voglio molto concentrazione, ci vuole un po' di rispetto anche per noi. A me dà fastidio: noi dobbiamo generare rispetto nei nostri confronti. Dopo un po' alcuni giocatori sono meno disturbati da questa cosa, all'inizio qualcuno ha pagato, avendo alti e bassi clamorosi".