"Dobbiamo metterci i tappi alle orecchie". Rivedi le dichiarazioni di Gattuso dopo Napoli-Granada

Di seguito un estratto della conferenza stampa di Gennaro Ivan Gattuso dopo l'eliminazione subita dall'Europa League per mano del Granada: "La storia negli ultimi tempi dice che abbiamo sbagliato tante partite, tanti approcci e noi dobbiamo guardarci in faccia e fare qualcosa in più, ma non solo a livello tecnico-tattico. Dobbiamo essere bravi a fare meno danni possibili, con la squadra al completo e fare le ultime 17 partite di campionato come si deve. Abbiamo il dovere di provarci fino in fondo per provare a raggiungere il quarto posto. Dobbiamo metterci i tappi, ci sta che una città come Napoli abituata a fare tanti punti ci siano tante polemiche. Ci sta, dobbiamo essere bravi noi ad aiutarci. C'è più di una responsabilità da parte mia e la mia squadra. Tutto quello che stiamo facendo non basta".