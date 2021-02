Domani Juve-Inter in Coppa Italia: Arthur non ce la fa, Morata spera nella panchina

Arthur out, Morata spera nella panchina. Sono queste le principali indicazioni che arrivano da casa Juventus per quanto riguarda la probabile formazione da contrapporre all'Inter, domani nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. "Kulusevski giocherà dal primo minuto", ha sottolineato il tecnico Andrea Pirlo alla vigilia: "Il gruppo sta recuperando, a parte qualche acciacco che stiamo valutando di giorno in giorno". Fra questi, molto difficile che Dybala venga convocato (non ha la condizione per giocare). Domani mattina check sullo stato di salute, rifinitura, e poi convocati.

