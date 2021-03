Domani Juve-Lazio, Inzaghi: "In difesa 3 assenze e difficoltà oggettive. Servirà la gara perfetta"

vedi letture

"La gara di domani arriva nel momento giusto, abbiamo defezioni noi come le ha la Juventus. Una partita importante, decisiva per la classifica perché mancano ancora tante gare. Viene dopo un ko inaspettato contro il Bologna, domani sappiamo che per tenere testa alla Juventus bisognerà fare la gara perfetta". Parole e pensieri di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. "In difesa - prosegue - abbiamo delle difficoltà oggettive, mancano Radu, Luiz Felipe e Lazzari. Oggi abbiamo preparato qualcosina, ho ancora 24 ore e poi deciderò su chi schierare".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Simone Inzaghi.