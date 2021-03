Domani Juve-Porto, il programma di oggi: allenamento alle 12,15. Pirlo parla alle 15

Vigilia di Champions League per la Juventus di Andrea Pirlo, che domani ospiterà il Porto nel ritorno degli ottavi di finale. Il tecnico bianconero presenterà la gara alle 15 in conferenza stampa, che potrete seguire come sempre in diretta testuale sulle pagine di TMW. Qualche ora prima, alle 12, la conferenza del suo avversario, Sergio Conceicao: negli stessi minuti, a partire dalle 12,15, la Juventus sarà in campo per l'allenamento del giorno prima. Per quanto riguarda i portoghesi, invece, la sessione è prevista a brevissimo, a partire dalle 10.