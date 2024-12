Domani Juventus-Cagliari, i convocati di Nicola: Luvumbo non ce la fa

Il tecnico del Cagliari Davide Nicola ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di domani contro la Juventus, ottavo di finale di Coppa Italia che si giocherà a Torino. Il grande assente fra i sardi è Zito Luvumbo:

Portieri: Ciocci, Scuffet, Sherri

Difensori: Augello, Luperto, Zortea, Wieteska, Palomino, Zappa, Azzi

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deiola, Prati, Marin, Makoumbou, Gaetano, Felici

Attaccanti: Lapadula, Vinciguerra, Kingstone, Piccoli

Nella sua presentazione della sfida, l'allenatore sardo ha dato la formazione che scenderà in campo domani: "Sono esami che ci permettono di competere e poter crescere ulteriormente, oltre a dare minutaggio a chi è a disposizione. Magari non tutti, ma una maggioranza. Scuffet riprenderà il posto in porta, poi Zappa, uno tra Mina e Wieteska, Palomino, Augello, a centrocampo Marin, Prati, Deiola e Felici che devo valutare, davanti Lapadula e Gaetano con possibilità di impiegare Pavoletti magari a partita in corso. Poi vediamo come si metterà".