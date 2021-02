Domani Sassuolo-Bologna, De Zerbi: "Gara sempre aperta, come gioco somigliano a noi"

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a SassuoloChannel presentando così la gara di domani contro il Bologna: "Credo siano i nostri cugini. Sono squadra forte e giovane, hanno una modalità di gioco simile alla nostra, non entrano in campo per il pareggio o rubacchiare qualcosa, hanno un'identità chiara ed entrano per fare la partita. Io al primo anno con la squadra spesso ho preso come esempio il Bologna perché andava su ogni campo a cercare di vincere, questo gli ha dato vantaggi in questi anni e con loro è una partita sempre aperta. Il 4-3 dell'andata, ci è andata bene perché loro sul 3-1 potevano chiuderla. Abbiamo fatto sempre bene ma le partite sono state sempre in bilico e così penso sia la partita di domani".

