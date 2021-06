Donnarumma al PSG: giovedì può essere il giorno giusto per le visite mediche

Giovedì potrebbe essere il giorno giusto per le visite mediche necessarie al passaggio di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain. È questa l’ipotesi de La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come la Nazionale abbia ormai messo in conto la necessità di far svolgere all giovane estremo difensore questo passaggio chiave. Fino a domani, si penserà alla Svizzera: superato l’ostacolo (si spera con la vittoria), ogni giorno sarà quello buono. E, per quanto si potrebbe anche aspettare la terza gara del girone col Galles, già giovedì potrebbe essere il Gigio-day.