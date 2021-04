Donnarumma punta dell'iceberg. Milan, 14 giocatori con cui discutere tra prestiti e scadenze

vedi letture

Si parla molto in questi giorni del futuro di Gianluigi Donnarumma, del futuro del portiere classe '99 in scadenza di contratto col Milan. Ma quella del numero uno della Nazionale è solo una delle tante pagine di mercato che il Milan nei prossimi giorni, o al più tardi nelle prossime settimane, sarà costretto ad affrontare.

Già, perché tra le big della Serie A la società rossonera è quella che ha il più alto numero di giocatori in scadenza, in prestito o in scadenza tra un anno. Soprattutto, ha ìurgenze da risolvere per giocatori chiave.

In difesa, ad esempio, l'unico che ha un contratto lungo ed è quindi blindato è il terzino Theo Hernandez. Kjaer, Romagnoli e Calabria sono tutti e tre in scadenza nel 2022 e se per il primo c'è già l'accordo per rinnovare per una ulteriore stagione, per gli altri due l'intesa è ancora tutta da trovare. Diogo Dalot è arrivato in prestito secco dal Manchester United e ad oggi è destinato a tornare in Inghilterra a fine stagione. Discorso diverso per Fikayo Tomori: il difensore inglese è arrivato dal Chelsea a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro e il Milan vuole riscattarlo, magari a un prezzo un po' più basso.

Discorso simile tra i centrali di centrocampo: Bennacer è l'unico calciatore con altri tre anni di contratto, mentre Tonali e Meité sono arrivato in prestito con diritto di riscatto: scontato il riscatto dal Brescia del classe 2000, ancora da valutare invece quello del centrocampista del Torino. Kessié ha invece un contratto in scadenza tra un anno e solo un'offerta al rialzo, molto al rialzo, porterà l'ivoriano a firmare già nelle prossime settimane.

Spostandoci qualche metro più avanti, Brahim Diaz è destinato a tornare a Madrid mentre per Hakan Calhanoglu - numero 10 in scadenza di contratto - balla ancora mezzo milione di euro tra domanda e offerta. Tra gli altri in scadenza c'è il terzo portiere Antonio Donnarumma (andrà via) e due attaccanti: Ibrahimovic verrà confermato, Mandzukic no. Ecco il quadro.

Giocatori in prestito - Fikayo Tomori, Diogo Dalot, Soualiho Meité, Sandro Tonali, Brahim Diaz.

Giocatori in scadenza di contratto - Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu, Antonio Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzukic.

Giocatori in scadenza nel 2022 - Alessio Romagnoli, Simon Kjaer, Davide Calabria, Franck Kessié.