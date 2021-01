Dopo Depaoli, continua l'asse di mercato tra Samp e Benevento: sul tavolo la cessione di Caprari

Dopo l'operazione Fabio Depaoli - ceduto dalla Sampdoria al Benevento in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni (finora è stato agli ordini di Gasperini a Bergamo, ndr), un'altra operazione tra i due club potrebbe registrare la fumata bianca nelle prossime ore. Tra blucerchiati e il Benevento - sottolinea infatti Il Secolo XIX - è in piedi la trattativa per la cessione anticipata, con sconto, di Caprari. E con lo Spezia per Chabot (dentro forse Ferrer).