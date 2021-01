Dopo la delusione, la tranquillità. Fuzato non parte, sarà il terzo della Roma fino a giugno

Oltre alla situazione Dzeko, Tiago Pinto deve fare i conti con altri giocatori che in questo momento non sono più nei piani del tecnico e che pesano nel monte ingaggi del club giallorosso. Non rientra in questo gruppo però Daniel Fuzato - riporta l'edizione on line del Corriere dello Sport - che non partirà in prestito. Dopo la delusione al Gil Vicente (dove non ha giocato neanche un minuto), il portiere resterà a Trigoria fino a giugno diventando così il terzo portiere alle spalle di Pau Lopez e Mirante.