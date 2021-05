Doppio Vlahovic, triplo Palacio (e Vignato). Bologna-Fiorentina, emozioni e un 3-3 finale

Una partita senza fine, quella fra Bologna e Fiorentina. Col 3-3 finale che smuove la classifica per entrambe, anche se la Fiorentina deve recriminare per essersi fatta riprendere 3 volte da situazione di vantaggio. Per il Bologna tripletta di Palacio con 3 assist di Vignato. Per la Fiorentina doppietta di Vlahovic e gol di Bonaventura.

VIGNATO ILLUMINA. PALACIO RISPONDE A VLAHOVIC - Il primo squillo di un bel primo tempo è di Dusan Vlahovic. Il serbo segna dal dischetto il suo 18° gol in campionato dopo un tocco di mano di Soumaoro su tiro da lontano di Pulgar. Il Bologna non si perde d'animo e al 31esimo trova il pari con Rodrigo Palacio dopo un filtrante al bacio di Vignato. Il classe 2000 disegna un'altra traiettoria meravigliosa per Barrow che però sbatte su Dragowski. E così dopo 45' le squdre rientrano negli spogliatoi sull'1-1.

IL BOLOGNA RIENTRA BENE IN CAMPO - A inizio ripresa è ancora il Bologna la squadra più pericolosa in campo, con Vignato che per una questione di millimetri non arriva sull'ottimo invito di Palacio. Nell'occasione la Fiorentina rischia tantissimo anche perché Venuti ostacola col fisico l'inserimento del classe 2000, ma l'arbitro Dionisi (e il Var) lasciano correre.

DAL NIENTE, ECCO JACK BONAVENTURA - La squadra di Mihajlovic continua a spingere, la Fiorentina mantiene bassissimo il proprio baricentro. Poi, all'improvviso, al 64' ecco il jolly di Jack Bonaventura: Amrabat guida la transizione e allarga per Venuti che mette in mezzo una parabola alta su cui si avventa in numero 5 che in spaccata firma il nuovo vantaggio viola.

DOPPIETTA PALACIO, DOPPIETTA VLAHOVIC - Come nel primo tempo, il vantaggio viola risveglia il Bologna. Che ancora sull'asse Vignato-Palacio trova il 2-2: il classe 2000 rossoblù riceve sulla trequarti e pennella un cross al bacio per la testa di Palacio che anticipa Pezzella e batte ancora Dragowski. Ma la gioia felsinea dura poco: sul ribaltamento di fronte la Fiorentina guadagna un calcio d'angolo su cui va Pulgar. Il cileno mette in mezzo un pallone che anche per colpa del vento cambia traiettoria e finisce sul piede di Dusan Vlahovic che da pochi passi segna il 3-2 viola.

PALACIO PORTA A CASA IL PALLONE - Minuto 85, Rodrigo Palacio segna ancora e lo fa nuovamente su assist di Vignato. E' la terza rete per l'argentino e il terzo assist per il classe 2000 che taglia a fette ancora una volta la difesa gigliata e trova il compagno a tu per tu con Dragowski. E' l'ultimo squillo del match, col 3-3 finale che regala 1 punto a testa che muove la classifica e fa comodo soprattutto alla Fiorentina.