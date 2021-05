Douglas Costa vicinissimo al Gremio, il vice-presidente conferma: "Ora tutto dipende dalla Juve"

vedi letture

Douglas Costa è vicinissimo a lasciare la Juventus, tuttora proprietaria del cartellino del brasiliano in prestito al Bayern Monaco, per tornare al Gremio. La conferma alle ultime indiscrezioni arriva direttamente da Marcos Hermann, vice-presidente del club di Porto Alegre: “Siamo stati invitati ad andare a casa di Douglas, da Douglas, per parlarne. Ha fatto un'enorme concessione, rispetto a quello che guadagna in Europa - ha spiegato Hermann a Globo Esporte - abbiamo migliorato un po’ la nostra offerta e ci siamo avvicinati molto. Direi questo: ora proverà a essere liberato dalla Juventus. Se la Juventus lo rilascerà, sono sicuro che raggiungeremo un accordo. Tutto grazie allo sforzo che ha fatto e a quello che sta facendo il Gremio. Ma assicuro che l’offerta rientra nelle nostre possibilità economiche”.