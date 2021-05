tmw Juventus, l'addio di Douglas Costa si avvicina. Accordo ad un passo tra Gremio e giocatore

Conclusa anzitempo la stagione col Bayern Monaco, per Douglas Costa è già tempo di pensare al futuro, che difficilmente sarà colorato di bianco e nero: è noto che la Juventus ha tutte le intenzioni di abbassare il monte ingaggi e il rientro del brasiliano a Torino non è nelle idee della società, che invece sta andando a caccia di un compratore. Così come non è segreta la voglia dell'ala carioca di tornare in patria, col Gremio che più volte si è avvicinato per capire la possibilità di riportare il calciatore a Porto Alegre. Ebbene, nelle ultime ore sarebbe arrivata una forte accelerata del club: l'ex Shakhtar Donetsk avrebbe invitato a casa propria una delegazione del club Tricolor, nella quale pare ci fosse anche il vicepresidente della società.

OSTACOLO ECONOMICO - La Juventus non si opporrebbe di certo ad un ritorno in patria di Douglas Costa, ma lo scoglio da superare resta quello economico, anche se nell'incontro sopra descritto sono stati fatti passi in avanti molto importanti per quanto riguarda l'accordo tra l'esterno brasiliano e il Gremio: Douglas avrebbe infatti accettato di ridurre sensibilmente le proprie aspettative circa l'ingaggio che percepirà al Gremio, impossibilitato a garantire cifre "europee" al figliol prodigo. Una volta raggiunto l'accordo decisivo col calciatore, il Gremio volerà a Torino per chiedere un sacrificio anche alla Juventus, che dovrebbe lascir partire il calciatore gratis o quasi, visto che il club di Porto Alegre ha concentrato tutto il budget nell'accontentare Douglas Costa.