TMW Douglas Luiz alle visite mediche con la Juventus: oggi i test negli Stati Uniti

vedi letture

Ci siamo, Douglas Luiz è pronto a muovere i primi passi ufficiosi da giocatore della Juventus. Il primo super colpo di Cristiano Giuntoli per la costruzione della rosa da mettere a disposizione di Thiago Motta, infatti, nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche per conto del club bianconero, passaggio propedeutico alla firma vera e propria sul contratto e alla conseguente ufficialità. Il centrocampista firmerà un contratto di 5 anni, quindi fino al 2029, con stipendio da 4,5 milioni di euro netti a stagione.

Come raccontato nei giorni scorsi, il brasiliano svolgerà i test medici direttamente negli Stati Uniti, per la precisione in California, dove è attualmente in ritiro con la sua Nazionale per la Copa America. A quel punto sarà davvero tutto pronto per gli annunci del caso, con i bianconeri Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea che faranno invece il percorso inverso passando all'Aston Villa (martedì le visite dell'esterno, ieri è stato il turno dell'ex Frosinone).

Oltre ai cartellini dei due calciatori, la Juventus aggiungerà una parte cash di poco superiore ai 20 milioni di euro con l'aggiunta di ulteriori 8 milioni come bonus eventuali. Parallelamente, i bianconeri hanno mantenuto una percentuale sulla futura rivendita dei due prodotti del proprio settore giovanile, precisamente del 10%. Operazione oramai definita in tutti i suoi dettagli e primo colpo in arrivo per la Juventus targata Thiago Motta...