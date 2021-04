Dragusin celebra il rinnovo su IG: "La Juve ha sempre creduto in me, voglio ripagare la fiducia"

Il giovane difensore Radu Dragusin, attraverso un post su Instagram, si è detto molto felice per il suo rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2025: "Non vedevo l'ora di firmare il nuovo contratto con la squadra che ha sempre creduto in me. Voglio ringraziare innanzitutto la mia famiglia che è sempre stata vicino a me e tutte le persone che mi hanno aiutato a migliorare ogni giorno. Ora è il tempo di dimostrare e di mettere in campo la fiducia che mi è stata data dalla società. Forza Juve", ha scritto il centrale bianconero classe 2002.