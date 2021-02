Duemila minuti senza vincere: Cagliari e Torino cercano un sorriso che manca da troppo

1.980 minuti senza vincere. Sono la somma del tempo che separa Cagliari e Torino dall'ultima vittoria. Protagonisti della sfida salvezza che andrà in scena questa sera alle 20,45, i rossoblù e i granata sono tra le delusioni assolute della Serie A. E oggi cercheranno disperatamente la vittoria, anche perché manca a entrambe da troppo tempo. Al Toro da sette giornate: l'arrivo di Nicola in panchina ha portato una scossa ma fin qui solo pareggi, l'ultimo successo di Belotti&Co è firmato Giampaolo, 3-0 a Parma il 3 gennaio 2021. 630 minuti in campionato senza vittorie, appunto. Più distante ancora l'ultimo sorriso del Cagliari: il 2-0 casalingo alla Sampdoria del 7 novembre 2020. In panchina, ovviamente, Eusebio Di Francesco oggi come ieri. Quindici partite di campionato fa, poi solo sconfitte o pareggi. Più sconfitte che pareggi, a dirla tutta. Oggi entrambe vogliono invertire la rotta.