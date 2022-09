Dure critiche dei tifosi della Juventus nonostante gli errori arbitrali: #AllegriOUT in tendenza

Gli errori arbitrali, la svista clamorosa del VAR in occasione del gol di Milik che avrebbe portato i tre punti alla Juventus, non placano le polemiche nei confronti di Massimiliano Allegri. L'hashtag #AllegriOUT resta tra quelli di tendenza e lo è dalla serata di ieri. I fischi dell'Allianz Stadium dopo il primo tempo dove la Juve perdeva clamorosamente per 2-0 contro la Salernitana sono stati la cassa di risonanza 'live' per la profonda insoddisfazione che regna tra i tifosi in queste ore anche sui social.

Su Twitter il tam tam da parte dei tifosi nei confronti del tecnico livornese è fortemente critico per la mancanza di una precisa identità tattica, di gioco e anche nei risultati visto che adesso la Juventus si trova nuovamente costretta a rincorrere.