Dybala e un futuro in bilico: le ipotesi scambio aperte con Barcellona e Manchester United

Al centro dello scambio. Paulo Dybala, il cui futuro non è stato certificato da Pavel Nedved nelle recenti dichiarazioni, potrebbe lasciare la Juventus. L'intesa per il rinnovo non c'è anche perché non ci sono stati contatti con Jorge Antun, procuratore del giocatore, nonostante la sua presenza a Torino. Ancora fermo per infortunio, dovrebbe tornare a breve dopo il calvario, ma ancora non ci sono certezze e garanzie su quel che farà. Così crescono ipotesi di uno scambio, ma dove? Col Barcellona c'è il pensiero, al momento solo tale, con Ousmane Dembelé. Il perché è presto detto: entrambi sono in scadenza nel 2022 e solo così potrebbero essere messi a bilancio con un maxi scambio che darebbe ossigeno alle casse. Lo stesso dicasi per Paul Pogba e per un eventuale scambio con il Manchester United: il Polpo è il grande sogno della dirigenza bianconera e non disdegnerebbe un addio ai Red Devils. Sarà così? La Juventus ci proverà. Ma non potrà farlo cash, bensì solo con uno scambio, perché non potrà appesantire le casse. E con chi, se non con Dybala?