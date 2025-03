Live TMW Dybala: "I 200 gol domani? Bello, ma se succede deve essere per passare il turno..."

vedi letture

Dopo la vittoria della Roma per 2 a 1 nella gara di andata all’Olimpico contro l’Athletic Club, domani si disputerà il match decisivo per l’accesso ai quarti di finale di Europa League. A introdurre la sfida al San Mamès al fianco di Claudio Ranieri, l’attaccante giallorosso, Paulo Dybala.

Segui su TMW la diretta testuale.

19.20 - Inizia la conferenza stampa

Quanto è stato fondamentale l'arrivo di Ranieri alla Roma, c'entra qualcosa con le tue prestazioni? E poi ti senti leader di questo spogliatoio?

"Sicuramente sì. Con il suo modo di fare mi ha messo a mio agio, con i giocatori che ha avuto mi ha trasmesso fiducia. Io cerco di dare sempre il massimo dentro al campo e dentro lo spogliatoio. Non mi metto a urlare o a calciare o a fare chissà che. Ma cerco di dare parole di fiducia ai miei compagni".

Sei a quota 199 gol, sarebbe bello domani raggiungere quota 200?

"Sarebbe bellissimo raggiungere quota 200, ma se succede deve essere per passare il turno. La cosa più importante è tornare a Roma con il passaggio del turno".

A parte Budapest non hai mai segnato in trasferta con la maglia della Roma. E' un caso? Per la Nazionale invece...?

"Non ci avevo fatto caso a questa cosa. Non leggo i giornali, mi dispiace. Speriamo che domani torniamo a casa con il passaggio del turno. Uno essendo attaccante vuole sempre fare il massimo, con un gol o un assist. Penso che queste partite però si debba essere meno egoisti possibile. Per noi argentini stare con la maglia della Nazionale è qualcosa di unico, quindi spero che arrivi la convocazione".

Quest'anno tu stai particolarmente bene. C'è un segreto a questa tua forma?

"Se è un segreto non sarebbe più un segreto. Stiamo lavorando bene. Sto cercando di trovare la cura. Ora fortunatamente spero possa continuare così. Sto facendo dei lavori che i fanno sentire bene. Stiamo facendo alcune cose ma non le dico".

Te, Soulè e Paredes vi sentite un punto di riferimento per la squadra?

"No, penso che essendo argentini condividiamo tanti momenti e abbiamo tante somiglianze. Penso che ci sono tanti giocatori con esperienza e che hanno vinto trofei molto importanti. C'è un gruppo molto bello con un equilibrio perfetto, sotto tanti aspetti. Anche con giocatori che giocano meno. Non ci sono momenti di tensione. Anche in allenamento. Noi, come ha detto il mister non ci diamo i voti. Alla fine penso che ognuno, nel suo modo, da un contributo molto importante al gruppo".

Cosa conosci del San Mamés e dell'Athletic Club?

"Del San Mamés niente, è la prima volta che vengo qua. Le cose che so me le hanno raccontate, alcuni colleghi mi hanno parlato molto bene di questo stadio. Ho molta curiosità di giocare qua e di conoscere questa tifoseria. Ma quello che dobbiamo fare è concentrarci bene, perché si mettiamo a guardare in giro la pagheremo".

19.50 - Finisce la conferenza stampa