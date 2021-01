Dybala, il 2021 per riprendersi la Juve: sarà rinascita (e rinnovo) o addio

Paulo Dybala si è messo alle spalle uno degli anni più complicati della sua vita, calcistica e non. Il punto più basso di questo 2020 è stato senza dubbio quel mese e mezzo di positività al Coronavirus che tanto tempo ci ha messo ad abbandonare il suo corpo portando avanti la malattia per diverse settimane. Un'annata vissuta con il rinnovo di contratto con la Juventus, scadenza naturale nel giugno del 2022, costantemente in ballo. Gli infortuni muscolari di fine stagione che ne hanno condizionato l’avvio del progetto tecnico targato Andrea Pirlo, un virus intestinale che ne ha rallentato l’inserimento, e una consacrazione dell’amico Morata che sembra, al momento, togliere alla Joya lo spazio sul campo. Un 2020 da 37 presenze totali e 10 gol: reti decisive, ma poche rispetto a quello a cui ha abituato l’ex Palermo. Il nuovo anno, cominciato ieri e il cui arrivo il 10 bianconero ha festeggiato, con la compagna, proprio assieme alla famiglia Morata, dovrà essere, per forza di cose, quello del dentro o fuori.

LA STIMA DI PIRLO E I DUBBI SUL FUTURO - Dovrà essere ripresa, e quindi prolungamento del rapporto in bianconero, o entrambe le parti dovranno cominciare a ragionare, salvo che già non abbiano iniziato, sulla separazione. Al momento la situazione è tanto chiara quanto bloccata: l’offerta di Madama sul piatto che non soddisfa l’argentino che pretende un trattamento differente anche a livello economico per quanto dimostrato all'ombra della Mole. Per trovare un punto d’accordo una delle due parti dovrà, per forza di cose, fare un passo verso l’altro. Difficilmente però la Juve aumenterà la proposta, di conseguenza la palla sembra essere tutta tra i piedi di Dybala. Vige dunque evidentemente una pericolosa incertezza sulla questione. Non è incerta invece la stima di Andrea Pirlo per il talento di Laguna Larga. La sfida in questo nuovo anno sarà quella di riuscire a far convivere la Joya con i due attaccanti titolari e indispensabili allo sviluppo del gioco della Vecchia Signora. Sfida tutto fuorché semplice ma dalla quale passa la stagione della Juve e il futuro di Dybala in bianconero. Altrimenti, se non sarà rinascita (e rinnovo) dovrà per forza essere addio.