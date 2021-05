Dybala il grande sacrificato sull'altare del bilancio? Il braccio di ferro con la Juve va avanti

"Dybala, Signora senza Joya per salvare il bilancio", titola il Corriere dello Sport. Paulo sacrificabile nel gioco delle plusvalenze. Ma dopo il 30 giugno si rischia di perderlo a zero. Come riporta il quotidiano, c'è quindi un braccio di ferro che prosegue senza sosta, almeno fino al 30 giugno prossimo appunto. Perché superata quella data, nel caso in cui non arrivasse la cessione dell'asso argentino e con il contratto di Dybala ufficialmente entrato nell'ultimo anno, inevitabilmente bisognerà riprendere i discorsi legati al rinnovo, argomento spinoso. Lo spettro parametro zero rafforzerebbe la posizione del giocatore.